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Нападающий молодежной сборной Швеции: «Российский игрок корчился от боли, но вскоре уже снова вышел»

21:17
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Нападающий молодежной сборной Швеции Нильс Лундквист заявил, что судьи неверно удалили до конца матча его партнера по команде Нильса Хегландера в полуфинале МЧМ против России (4:5 ОТ). В начале первого периода тот ударил локтем в голову капитана россиян Григория Денисенко, за что получил матч-штраф.

— Он сам шел на силовой прием, — цитирует Лундквиста Expressen. — Потом упал на лед и корчился от боли. Но вскоре уже снова вышел на лед и провел всю игру. Уверен, что с ним ничего не было.

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