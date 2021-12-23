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Нападающий молодежной сборной считает, что лакросс-голы могут разозлить соперника

19:10
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Форвард магнитогорского «Металлурга» и молодежной сборной России Данила Юров рассказал о своем отношении к лакросс-голам.

Данила Юров. «Панарин перевернул свою жизнь в финале МЧМ за 15 минут. Только чемпионов любят и помнят». Интервью с лидером молодежной сборной

— Николай Голдобин и Никита Коростелев устроили гонку по голам из-под ноги. Это сложный технический элемент? Пробовали его сделать?

— Иногда пытаюсь. Надо научиться делать быстрое движение клюшкой между ног. Поднимать шайбу легко. Надо быстро переносить клюшку, чтобы защитник не наложил свою.

— А лакросс-голы пробовали исполнять?

— Лакроссы пробовал чаще, чем голы из-под ноги. Но ты не можешь позволить себе сделать лакросс при минимальном счете. Соперника это может разозлить. Тренер скажет, что за такое надо наказывать. Соперник полетит вперед, может сыграть грязно. Поэтому надо понимать, когда этот элемент использовать.

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Михаил Скрыль все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде