Нападающий молодежной сборной России заступился за Игоря Ларионова

Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев ответил на вопрос о работе главного тренера Игоря Ларионова. В матче за третье место Россия проиграла команде Финляндии со счетом 1:4.

«Вижу, что много негатива идет в сторону Игоря Николаевича. Проиграл не он, а мы. Не надо на него давить. Этот человек — легенда. Мы проиграли матч, мы виноваты. Может про нас писать, что угодно. Когда ты выходишь играть за Ларионова, тебе не нужна дополнительная мотивация. Я хотел бы, чтобы он дальше продолжил работать. Горжусь, что представляю его. Он дает советы, которые ты нигде не получишь. Расстроюсь, если он уйдет в отставку, или его уберут. Каждый в этой команде готов поставить все за Игоря Николаевича, чтобы он был рядом всю жизнь. Мне кажется, многие, кто лично с ним не знаком, не представляют, насколько он великий и знает, что подсказать в нужный момент», — сказал Пономарев.

(Михаил Скрыль)