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Нападающий молодежной сборной России рассказал, какая песня играет в раздевалке перед выходом на лед

23:18
Василий Пономарев. Фото ИИХФ.
Василий Пономарев. Фото ИИХФ.
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Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев после победы в четвертьфинале МЧМ-2021 над Германией (2:1) рассказал, какая песня играет в раздевалке команды перед выходом на лед.

— Это песня «Солдат» группы «Любэ», — заявил Василий.

Напомним, что Пономарев стал автором первой шайбы российской сборной, отличившись в меньшинстве.

(Артур Хайруллин)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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