Нападающий молодежной сборной России рассказал, какая песня играет в раздевалке перед выходом на лед

Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев после победы в четвертьфинале МЧМ-2021 над Германией (2:1) рассказал, какая песня играет в раздевалке команды перед выходом на лед.

— Это песня «Солдат» группы «Любэ», — заявил Василий.

Напомним, что Пономарев стал автором первой шайбы российской сборной, отличившись в меньшинстве.

(Артур Хайруллин)