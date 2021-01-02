Нападающий молодежной сборной России рассказал, какая песня играет в раздевалке перед выходом на лед
23:18
Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев после победы в четвертьфинале МЧМ-2021 над Германией (2:1) рассказал, какая песня играет в раздевалке команды перед выходом на лед.
— Это песня «Солдат» группы «Любэ», — заявил Василий.
Напомним, что Пономарев стал автором первой шайбы российской сборной, отличившись в меньшинстве.
(Артур Хайруллин)
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