Нападающий молодежной сборной России подвел итог второго периода четвертьфинала МЧМ-2021 против Германии
21:51
Нападающий молодежной сборной России Данил Башкиров подвел итог второго периода четвертьфинала МЧМ-2021 против команды Германии (2:0, второй перерыв).
«Поддушили соперника в моменте со вторым голом. Активно играли в чужой зоне. Заставили их ошибиться, — сказал Башкиров в эфире «Первого канала». — Парни вывели на бросок — оставалось только попасть.
Соперник играет по ситуации. Надо не переигрывать сменки и побольше бросать.
Дисциплина — это немаловажный фактор. Нужно поменьше удаляться. И добавить в движении и агрессии».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю