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Нападающий молодежной сборной России подвел итог второго периода четвертьфинала МЧМ-2021 против Германии

21:51
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Нападающий молодежной сборной России Данил Башкиров подвел итог второго периода четвертьфинала МЧМ-2021 против команды Германии (2:0, второй перерыв).

«Поддушили соперника в моменте со вторым голом. Активно играли в чужой зоне. Заставили их ошибиться, — сказал Башкиров в эфире «Первого канала». — Парни вывели на бросок — оставалось только попасть.

Соперник играет по ситуации. Надо не переигрывать сменки и побольше бросать.

Дисциплина — это немаловажный фактор. Нужно поменьше удаляться. И добавить в движении и агрессии».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча

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