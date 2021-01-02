Нападающий молодежной сборной России подвел итог второго периода четвертьфинала МЧМ-2021 против Германии

Нападающий молодежной сборной России Данил Башкиров подвел итог второго периода четвертьфинала МЧМ-2021 против команды Германии (2:0, второй перерыв).

«Поддушили соперника в моменте со вторым голом. Активно играли в чужой зоне. Заставили их ошибиться, — сказал Башкиров в эфире «Первого канала». — Парни вывели на бросок — оставалось только попасть.

Соперник играет по ситуации. Надо не переигрывать сменки и побольше бросать.

Дисциплина — это немаловажный фактор. Нужно поменьше удаляться. И добавить в движении и агрессии».

GOAL! Some pretty passing and Danil Bashkirov puts 🇷🇺 up by two. pic.twitter.com/QiSMT6v9DM — TSN (@TSN_Sports) January 2, 2021

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча