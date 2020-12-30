Нападающий молодежной сборной России объяснил причину поражения от чехов

Нападающий молодежной сборной России Захар Бардаков в интервью «СЭ» прокомментировал поражения в матче со сборной Чехии на групповом этапе МЧМ-2021 (0:2).

— В наших действиях не хватало простоты, — считает Бардаков. — Нападающие элементарно не лезли на ворота с шайбой. Чехи отдали нам углы, мы в них и возились. Чехи хорошо принимали броски на себя. Но все равно у нас было достаточно моментов, которые мы просто не реализовали. Несколько раз парни по одному выезжали на ворота, можно было забивать спокойно. Возможно, где-то не повезло. Не было хорошей нагрузки на чешского вратаря. Не было трафика, защитники не доводили шайбу до ворот.

— Чехи в плане организации игры ничем не удивили?

— Они впятером встали в средней зоне, мы не могли ее пройти. Потом поймали нас на двух контратаках. Были еще атаки с их стороны, но только две закончились голами.

— Показалось, что сборной не хватило гибкости.

— Дело не в гибкости, а в простоте. Мы стараемся разорвать соперника и завести шайбу в пустые ворота. Нам не хватает простых действий: полезть на ворота, бросить из-под защитника и добить шайбу в ворота. В остальном у нас все хорошо.

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(Михаил Скрыль)