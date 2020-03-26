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Нападающий молодежной сборной России не может вернуться в Россию из-за карантина

17:14
Егор Соколов. Фото twitter.com/sokol2926.
Егор Соколов. Фото twitter.com/sokol2926.
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Нападающий молодежной сборной России Егор Соколов, который выступает «Кейп-Бретон» из юниорской лиги Онтарио, не может вернуться из Канады в родной Екатеринбург, сообщает CTV.

Из-за карантина во время эпидемии коронавируса лига досрочно завершила сезон. Сейчас Соколов занимается тем, что помогает другим людям в это сложное время. Хоккеист развозит еду и медикаменты и магазинов по домам других людей.

— К этой ситуации нужно относиться серьезно, — сказал Соколов. — Конечно, мне хотелось бы закончить сезон. Но сейчас я направил всю свою энергию на другое дело. И оно приносит мне удовольствие.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 488 091 человек. Умерших — 22 058, выздоровевших — 117 605. В России на данный момент 840 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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