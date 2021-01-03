Нападающий молодежной сборной Канады может пропустить полуфинал МЧМ против России

Главный тренер молодежной сборной Канады Андре Туриньи заявил, что форвард команды Алекс Ньюхук может не сыграть с Россией в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года в Эдмонтоне, сообщает TSN.

Ньюхук получил повреждение в матче группового этапа турнира с командой Финляндии (4:1) и пропустил четвертьфинальную игру с чехами (3:0).

Ньюхук близок к возвращению в строй, однако неизвестно, сможет ли он сыграть со сборной России. В четырех матчах чемпионата мира форвард набрал 5 (2+3) очков.