Нападающий молодежной сборной Канады может пропустить полуфинал МЧМ против России
Главный тренер молодежной сборной Канады Андре Туриньи заявил, что форвард команды Алекс Ньюхук может не сыграть с Россией в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года в Эдмонтоне, сообщает TSN.
Ньюхук получил повреждение в матче группового этапа турнира с командой Финляндии (4:1) и пропустил четвертьфинальную игру с чехами (3:0).
Ньюхук близок к возвращению в строй, однако неизвестно, сможет ли он сыграть со сборной России. В четырех матчах чемпионата мира форвард набрал 5 (2+3) очков.
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