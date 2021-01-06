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Нападающий Амиров подвел итоги выступления молодежной сборной России на МЧМ

16:05
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Нападающий молодежной сборной России по хоккею Родион Амиров в своем Instagram прокомментировал выступление своей команды на МЧМ-2021.

«Хочу сказать всем, кто искренне болел и переживал ,большое Спасибо !Да, у нас многое не получилось, но это большои? опыт, и мы будем сильнее!» — написал хоккеист.

Напомним, чемпионом стала сборная США, которая в финале обыграла Канаду со счетом 2:0. Россияне заняли 4-е место, проиграв Финляндии — 1:4. В последний раз российская команда выигрывала МЧМ в 2011 году.

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