На МЧМ за соблюдением участниками дистанции будут следить специальные чипы

По принятым правилам, на протяжении всего предстоящего молодежного чемпионата мира, который пройдет в Канаде, никто не имеет права заходить в номер отеля друг к другу. Группы игроков должны составлять не более десяти человек, а на прием пищи отведено 15 минут, сообщает TSN.

Для этого на аккредитации каждого участника МЧМ-2021 вшит чип, основная функция которого — отслеживание дистанции в 1,5 метра. За приближение ближе 1,5 метров налагается штраф.