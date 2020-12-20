На МЧМ за соблюдением участниками дистанции будут следить специальные чипы
15:57
По принятым правилам, на протяжении всего предстоящего молодежного чемпионата мира, который пройдет в Канаде, никто не имеет права заходить в номер отеля друг к другу. Группы игроков должны составлять не более десяти человек, а на прием пищи отведено 15 минут, сообщает TSN.
Для этого на аккредитации каждого участника МЧМ-2021 вшит чип, основная функция которого — отслеживание дистанции в 1,5 метра. За приближение ближе 1,5 метров налагается штраф.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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