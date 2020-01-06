«Мы полностью доминировали по игре, но ... «Ларионов назвал главную ошибку сборной России в матче с Канадой

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов — о поражении от Канады (3:4) в финале МЧМ-2020.

— Что пошло не так при счете 3:1 в пользу сборной России?

— Мы полностью доминировали по игре, при том, что действовали правильно. Но наступили на те же грабли. Не сыграли в нужный момент с фокусом и концентрацией и дали сопернику быстро вернуться в игру. Это была наша самая большая ошибка.

— Что вы пытались изменить, вспоминая глупые удаления?

— Не хотелось бы сосредотачиваться на негативном. Мы видели команду, игравшую в современный, правильный, интересный хоккей. Акцентировать на отдельных ошибках и персоналиях я бы не хотел.

— Большинством могли лучше распорядиться, особенно в первом периоде?

— Всегда просто сказать, когда смотришь игру со стороны и с трибуны. Были броски, создали много моментов. Но если говорить об эмоциях, то это ещё не опытные ребята. Ни в кого не стоит пускать критические стрелы.

— Вы готовы остаться дальше в тренерском деле?

— Многие вещи хочется поправить. Мне нравится работать с молодёжью. Я вижу, что мы достучались до сердец ребят. Они играли в хоккей, который приятно смотреть. Если брать матчи КХЛ, то с них я обычно ухожу после двух периодов, чтобы не тратить свое драгоценное время. Мы должны сделать так, чтобы пацаны не сидели на лавках. Из нашей команды только три-четыре человека играют в клубах в большинстве. (Михаил Зислис)

Роман Ротенберг: «Сборная России играла в самый современный хоккей»