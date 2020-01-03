«Мы не «мягкотелые». Шведский форвард хочет опровергнуть стереотипы в матче с Россией

Нападающий молодежной сборной Швеции Лукас Раймонд поделился ожиданиями от матча с командой России в полуфинале молодежного чемпионата мира.

— Каково быть 17-летним в такой команде?

— Да прекрасно. Тем более что у нас все складывается успешно, а в команде отличная атмосфера. У нас прекрасный коллектив. Что до моей тройки, то я давно и часто играл с Хольцем и Хенрикссоном. Мы прекрасно понимаем друг друга.

— Что требуется, чтобы обыграть Россию?

— Мы должны быть терпеливыми на протяжении всех 60 минут. И верить в свою систему игры. Не отходить от нее. Надеюсь, мы победим. Я играл против Подколзина и Аскарова на юниорском уровне. Это очень сильные и знакомые мне игроки, так что будет интересно.

— В последнем вашем матче против Аскарова вы забили ему три.

— Помню-помню. Надеюсь, что просто забью. И очень жду нашей встречи. Он классный вратарь.

— Швеция не выигрывала МЧМ с 2012 года. По силам ли этой команде прервать серию?

— По силам. У нас все в порядке с игрой. Мы не проиграли ни одного матча. И у нас подобралась сильная команда.

— 52 победы подряд Швеция одержала на групповых этапах — и взяла лишь одно золото. Почему?

— Не знаю. Но не стоит обращать большого внимания на победы в группе. Чего-то стоят только победы в плей-офф. В последние годы нам не очень везло на решающих стадиях. Но Швеция все равно всегда претендует на золото. И хорошо играет.

— А в чем все-таки дело? Кто-то считает, что шведам недостает характера, что они «мягкотелые».

— Ха-ха. Я так не думаю. Попробуем доказать, что это неверное мнение. (Игорь Еронко)