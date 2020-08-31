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Молодежный чемпионат мира в Канаде пройдет без зрителей

17:04
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Молодежный чемпионат мира в Канаде будет невозможно провести со зрителями. Турнир пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января 2021 года.

— С молодежным чемпионатом мира 2021 года ситуация следующая: нам нужно понять, что с финансированием, что с тестированием, что с вопросами безопасности всех участников турнира, — цитирует президента ИИХФ Рене Фазеля РИА «Новости». —  К середине сентября мы ожидаем предложение канадской федерации по финансированию, после чего примем решение. Считаю, это хорошая идея — использовать опыт НХЛ. Очевидно, что в декабре играть со зрителями мы еще не сможем, вакцины пока нет. Возможно, в апреле-мае мы сможем играть со зрителями, но на МЧМ это точно будет невозможно.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200831/khokkey-1576534524.html

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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