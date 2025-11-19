Хоккей
МЧМ по хоккею 2025
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Уведомления
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 22:59

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2027 пройдет в Эдмонтоне

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2027 пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Основной ареной турнира станет «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, которая вмещает 18,5 тысячи зрителей. Там планируется провести 17 матчей, включая полуфиналы, игру за бронзу и финал. Эта арена является домашней для клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».

Еще 14 матчей турнира примет «Энкорд Арена» в Ред-Дире, которая вмещает 7 тысяч зрителей и является домашней для клуба Западной хоккейной лиги «Ред-Дир Ребелс».

Эдмонтон уже принимал молодежный чемпионат мира по хоккею в 2012, 2021 и 2022 годах. МЧМ-2025 состоится в Оттаве, а МЧМ-2026 — в американском Сент-Поле.

МЧМ-2027 пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

Совет ИИХФ в конце февраля 2022 года отстранил сборную России от участия в международных турнирах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Посол России раскритиковал Польшу за бездоказательные обвинения РФ в диверсиях
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
Путин поручил правительству сформировать национальный план внедрения ИИ
Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
На границе Пермского края и Свердловской области загорелись цистерны с газом
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дергачев: «Гол в финале МЧМ-2016 — один из самых счастливых моментов в жизни»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости