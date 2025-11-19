Молодежный чемпионат мира по хоккею-2027 пройдет в Эдмонтоне

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2027 пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Основной ареной турнира станет «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, которая вмещает 18,5 тысячи зрителей. Там планируется провести 17 матчей, включая полуфиналы, игру за бронзу и финал. Эта арена является домашней для клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».

Еще 14 матчей турнира примет «Энкорд Арена» в Ред-Дире, которая вмещает 7 тысяч зрителей и является домашней для клуба Западной хоккейной лиги «Ред-Дир Ребелс».

Эдмонтон уже принимал молодежный чемпионат мира по хоккею в 2012, 2021 и 2022 годах. МЧМ-2025 состоится в Оттаве, а МЧМ-2026 — в американском Сент-Поле.

МЧМ-2027 пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

Совет ИИХФ в конце февраля 2022 года отстранил сборную России от участия в международных турнирах.