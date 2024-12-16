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Молодежный чемпионат мира по хоккею 2025: даты и место проведения, все команды — участники

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных пройдет в Оттаве (Канада) с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

В турнире примут участие 10 сборных. В группе А стартуют США, Финляндия, Канада, Латвия и Германия, в группе В — Швеция, Чехия, Словакия, Швейцария и Казахстан. По четыре лучшие команды из каждой групп после встречи с каждым соперником выйдут в четвертьфинал. Все стадии плей-офф проводятся из одного матча.

Расписание и результаты игр МЧМ-2025 можно отслеживать в разделе чемпионата и хоккейном матч-центре на сайте «СЭ».

Победителем молодежного чемпионата мира является сборная США, в финале МЧМ-2024 обыгравшая Швецию.

Сборная России не принимает участие в молодежных чемпионатах мира с доигровки отложенного на лето из-за вспышки коронавируса МЧМ-2022. МЧМ-2021 россияне завершили на четвертом месте.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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