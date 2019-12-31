МЧМ-2020 по хоккею: расписание и трансляции матчей 31 декабря

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2020 в Чехии. Вторник, 31 декабря, — последний день группового раунда. Матчи турнира принимают два города — Острава и Тршинец.

Сборная России выступает в группе B (Острава). В трех матчах предварительного раунда россияне проиграли Чехии (3:4), разгромили Канаду (6:0) и уступили США (1:3). 31 декабря команда встречается с Германией.

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр.

Молодежный чемпионат мира 2020: расписание матчей (время московское)

31 декабря, вторник

Группа А

17.00 Швеция — Словакия

21.00 Финляндия — Швейцария

Группа В

17.00 Россия — Германия

21.00 Канада — Чехия

В 1/4 финала в четверг, 2 января 2020 года, встретятся (время начала матчей — 14.30, 17.00, 19.30, 22.00): А1 (победитель группы A) — В4 (четвертая команда группы B), А2 — В3, А3 — В2, А4 — В1.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирные таблицы, расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь и состав сборной России, последние новости и обзоры игр