МЧМ-2020 по хоккею: расписание и результаты матчей 30 декабря
Сборная России играет в группе B (Острава), ее соперники — США, Канада, Чехия и Германия. В стартовых матче россияне проиграли Чехии со счетом 3:4, разгромили Канаду (6:0), а затем уступили команде США (1:3).
Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.
Молодежный чемпионат мира 2020: расписание матчей (время московское)
30 декабря, понедельник
Группа А
Казахстан U20 — Швеция U20
Начало — 17.00 (мск)
Словакия U20 — Швейцария U20
Начало — 21.00 (мск)
Группа В
Германия U20 — Канада U20
Начало — 17.00 (мск)
США U20 — Чехия U20
Начало — 21.00 (мск)
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020