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МЧМ-2020 по хоккею: расписание и результаты матчей 30 декабря

10:15
Сегодня сборная США сыграет с Чехией на МЧМ-2020. Фото IIHF
Сегодня сборная США сыграет с Чехией на МЧМ-2020. Фото IIHF
В Чехии проходит молодежный чемпионат мира по хоккею-2020. Матчи турнира принимают два города — Острава и Тршинец.

Сборная России играет в группе B (Острава), ее соперники — США, Канада, Чехия и Германия. В стартовых матче россияне проиграли Чехии со счетом 3:4, разгромили Канаду (6:0), а затем уступили команде США (1:3).

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.

Молодежный чемпионат мира 2020: расписание матчей (время московское)

30 декабря, понедельник

Группа А

Казахстан U20 — Швеция U20
Начало — 17.00 (мск)

Словакия U20 — Швейцария U20
Начало — 21.00 (мск)

Группа В

Германия U20 — Канада U20
Начало — 17.00 (мск)

США U20 — Чехия U20
Начало — 21.00 (мск)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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