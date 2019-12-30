МЧМ-2020 по хоккею: расписание и результаты матчей 30 декабря

В Чехии проходит молодежный чемпионат мира по хоккею-2020. Матчи турнира принимают два города — Острава и Тршинец.

Сборная России играет в группе B (Острава), ее соперники — США, Канада, Чехия и Германия. В стартовых матче россияне проиграли Чехии со счетом 3:4, разгромили Канаду (6:0), а затем уступили команде США (1:3).

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.

Молодежный чемпионат мира 2020: расписание матчей (время московское)

30 декабря, понедельник

Группа А

Казахстан U20 — Швеция U20

Начало — 17.00 (мск)

Словакия U20 — Швейцария U20

Начало — 21.00 (мск)

Группа В

Германия U20 — Канада U20

Начало — 17.00 (мск)

США U20 — Чехия U20

Начало — 21.00 (мск)