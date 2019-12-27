МЧМ-2020 по хоккею: результаты матчей и турнирная таблица

В Чехии проходит молодежный чемпионат мира по хоккею-2020. Матчи турнира принимают два города — Острава и Тршинец.

Сборная России играет в группе B (Острава), ее соперники — США, Канада, Чехия и Германия. В стартовом матче россияне проиграли Чехии со счетом 3:4.

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.

Молодежный чемпионат мира 2020: расписание матчей (время московское)

27 декабря, пятница

Группа А

Словакия U20 — Казахстан U20

Начало матча — 17.00 (мск)

Группа В

Германия U20 — США U20

Начало матча — 21.00 (мск)