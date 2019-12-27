МЧМ-2020 по хоккею: результаты матчей и турнирная таблица
08:30
В Чехии проходит молодежный чемпионат мира по хоккею-2020. Матчи турнира принимают два города — Острава и Тршинец.
Сборная России играет в группе B (Острава), ее соперники — США, Канада, Чехия и Германия. В стартовом матче россияне проиграли Чехии со счетом 3:4.
Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.
Молодежный чемпионат мира 2020: расписание матчей (время московское)
27 декабря, пятница
Группа А
Словакия U20 — Казахстан U20
Начало матча — 17.00 (мск)
Группа В
Германия U20 — США U20
Начало матча — 21.00 (мск)
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