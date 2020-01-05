Молодежный чемпионат мира по хоккею-2020 в Чехии: день финала. В воскресенья, 5 января, сборные России и Канады играют за золото.

В последний день МЧМ-2020 в Остраве сначала Швеция и Финляндия определяют бронзового призера, а затем время хоккейной классики.

Молодежный чемпионат мира 2020: расписание матчей (время московское)

5 января, воскресенье

Финал

Россия — Канада

Начало — 21.00.

Онлайн-трансляция — здесь

Матч за 3-е место

Швеция — Финляндия

Начало — 17.00.

Сборная России заняла третье место в группе B в Остраве после матчей против Чехии (3:4), Канады (6:0), США (1:3) и Германии (6:1). В четвертьфинале россияне в Тршинеце победили Швейцарию (3:1), в полуфинале в Остраве — Швецию (5:4 ОТ).

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирные таблицы и сетка плей-офф, расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь и состав сборной России, последние новости и обзоры игр, статистика