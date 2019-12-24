Молодежный чемпионат мира по хоккею: расписание и трансляции матчей сборной России

С 26 декабря 2019 года до 5 января 2020 года в Чехии в городах Острава и Тршинец пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею 2020.

На МЧМ-2020 сыграют 10 сборных, которые на предварительном этапе поделены на две группы по пять команд.

Соперники сборной России — Канада, США, Чехия и Германия.

Группа А (Тршинец): Финляндия, Швейцария, Швеция, Словакия, Казахстан.

Группа В (Острава): США, Россия, Канада, Чехия, Германия.

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России.

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр.

Расписание матчей сборной России в группе на молодежном чемпионате мира 2020 (время московское)

26 декабря, четверг

17.00 Чехия — Россия

28 декабря, суббота

21.00 Россия — Канада

29 декабря, воскресенье

21.00 США — Россия

31 декабря, вторник

17.00 Россия — Германия

Молодежный чемпионат мира по хоккею: расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь игр сборной России, последние новости