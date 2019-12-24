Молодежный чемпионат мира по хоккею: расписание и трансляции матчей сборной России
С 26 декабря 2019 года до 5 января 2020 года в Чехии в городах Острава и Тршинец пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею 2020.
На МЧМ-2020 сыграют 10 сборных, которые на предварительном этапе поделены на две группы по пять команд.
Соперники сборной России — Канада, США, Чехия и Германия.
Группа А (Тршинец): Финляндия, Швейцария, Швеция, Словакия, Казахстан.
Группа В (Острава): США, Россия, Канада, Чехия, Германия.
Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России.
«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр.
Расписание матчей сборной России в группе на молодежном чемпионате мира 2020 (время московское)
26 декабря, четверг
17.00 Чехия — Россия
28 декабря, суббота
21.00 Россия — Канада
29 декабря, воскресенье
21.00 США — Россия
31 декабря, вторник
17.00 Россия — Германия
Молодежный чемпионат мира по хоккею: расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь игр сборной России, последние новости