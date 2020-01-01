Молодежный чемпионат мира-2020: пары плей-офф и расписание четвертьфиналов

После окончания группового турнира молодежного чемпионата мира-2020 были составлены пары четвертьфиналистов и определено время начала матчей первого раунда плей-офф.

Молодежная сборная России заняла третье место в группе B. Ее соперником по четвертьфиналу стала вторая команда группы A, Швейцария. Россияне переезжают из Остравы в Тршинец. Их четвертьфинал в четверг, 2 января 2020 года, самый ранний. Время начала игры — 14.30 по Москве.

Все матчи 1/4 финала:

2 января, четверг

Швейцария (А2) — Россия (В3) — 14.30, Тршинец

Канада (В1) — Словакия (А4) — 17.00, Острава

США (В2) — Финляндия (А3) — 19.30, Тршинец

Швеция (А1) — Чехия (В4) — 22.00, Острава

Матчи 1/2 финала пройдут в субботу, 4 января (начало 17.00 и 21.00). Пары полуфиналистов будут составлены на основании рейтинга команд в групповом турнире: лучшая сборная сыграет с худшей, вторая — с третьей.

Финал и матч за 3-е место пройдут в воскресенье, 5 января (начало — 21.00 и 17.00 соответственно).