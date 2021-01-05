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МЧМ-2021: расписание и результаты финала и матча за 3-е место

14:00
Канада на пути в финал разгромила Россию — 5:0. Фото IIHF
Канада на пути в финал разгромила Россию — 5:0. Фото IIHF
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Заключительный игровой день молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею в Эдмонтоне.

Сборные России и Финляндии встречаются в матче за 3-е место. В главной игре МЧМ-2021 за золото сойдутся Канада и США.

Оба матча пройдут в ночь на среду, 6 января, по московскому времени.

МЧМ-2021

Матч за 3-е место

6 января, 1.30 (мск). Финляндия — Россия

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Финал

6 января, 5.30 (мск). Канада — США

Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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