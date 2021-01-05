МЧМ-2021: расписание и результаты финала и матча за 3-е место
14:00
Заключительный игровой день молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею в Эдмонтоне.
Сборные России и Финляндии встречаются в матче за 3-е место. В главной игре МЧМ-2021 за золото сойдутся Канада и США.
Оба матча пройдут в ночь на среду, 6 января, по московскому времени.
МЧМ-2021
Матч за 3-е место
6 января, 1.30 (мск). Финляндия — Россия
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Финал
6 января, 5.30 (мск). Канада — США
Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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