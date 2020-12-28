МЧМ-2021: расписание матчей 29 декабря
19:35
Молодежный чемпионат мира-2021 по хоккею, четвертый игровой день.
Сборная России после двух матчей (победа над США — 5:3, поражение от Чехии — 0:2) занимает третье место в группе В. Лидер группы — Швеция, которую ждет вторая игра на турнире — против Австрии.
Группа В
29 декабря. 2.00 (мск). Австрия — Швеция
Группа А
29 декабря. 5.30 (мск). Словакия — Германия
Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.
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