МЧМ-2021: расписание матчей 29 декабря

Молодежный чемпионат мира-2021 по хоккею, четвертый игровой день.

Сборная России после двух матчей (победа над США — 5:3, поражение от Чехии — 0:2) занимает третье место в группе В. Лидер группы — Швеция, которую ждет вторая игра на турнире — против Австрии.

Группа В

29 декабря. 2.00 (мск). Австрия — Швеция

Группа А

29 декабря. 5.30 (мск). Словакия — Германия

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.