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МЧМ-2021: расписание матчей 29 декабря

19:35
Хоккеист сборной Швеции. Фото ИИХФ
Хоккеист сборной Швеции. Фото ИИХФ
Молодежный чемпионат мира-2021 по хоккею, четвертый игровой день.

Сборная России после двух матчей (победа над США — 5:3, поражение от Чехии — 0:2) занимает третье место в группе В. Лидер группы — Швеция, которую ждет вторая игра на турнире — против Австрии.

Группа В

29 декабря. 2.00 (мск). Австрия — Швеция

Группа А

29 декабря. 5.30 (мск). Словакия — Германия

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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