МЧМ-2021: расписание и результаты матчей 28 декабря
Третий игровой день молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею.
Сборная России после победы над США (5:3) на старте турнира в Эдмонтоне проводит вторую встречу — с Чехией, которая проиграла накануне Швеции — 1:7.
Группа А
27 декабря. 22.00 (мск) Финляндия — Швейцария
28 декабря. 2.00 (мск) Словакия — Канада
Группа В
28 декабря. 5.30 (мск) Чехия — Россия
Смотреть трансляцию матча в прямом эфире можно на Первом канале — по ТВ, а также онлайн на сайте и YouTube-канале.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Чехия.
Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.
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