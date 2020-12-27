МЧМ-2021: расписание и результаты матчей 28 декабря

Третий игровой день молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею.

Сборная России после победы над США (5:3) на старте турнира в Эдмонтоне проводит вторую встречу — с Чехией, которая проиграла накануне Швеции — 1:7.

Группа А

27 декабря. 22.00 (мск) Финляндия — Швейцария

28 декабря. 2.00 (мск) Словакия — Канада

Группа В

28 декабря. 5.30 (мск) Чехия — Россия

Смотреть трансляцию матча в прямом эфире можно на Первом канале — по ТВ, а также онлайн на сайте и YouTube-канале.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Чехия.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.