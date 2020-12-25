МЧМ-2021: расписание и результаты матчей 26 декабря
25 декабря в Эдмонтоне стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная России рано утром 26 декабря по московскому времени сыграет с США.
Группа B
26 декабря. 5.30 (мск) Россия — США
Группа A
25 декабря. 22.00 (мск) Швейцария — Словакия
26 декабря. 2.00 (мск) Германия — Финляндия
Матч Россия — США можно смотреть в прямом эфире на Первом канале: трансляция пройдет на ТВ, сайте, а также YouTube-канале.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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