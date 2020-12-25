Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

МЧМ-2021: расписание и результаты матчей 26 декабря

Россия — США на старте МЧМ-2021. Фото AFP
Россия — США на старте МЧМ-2021. Фото AFP
25 декабря в Эдмонтоне стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная России рано утром 26 декабря по московскому времени сыграет с США.

Группа B

26 декабря. 5.30 (мск) Россия — США

Группа A

25 декабря. 22.00 (мск) Швейцария — Словакия

26 декабря. 2.00 (мск) Германия — Финляндия

Матч Россия — США можно смотреть в прямом эфире на Первом канале: трансляция пройдет на ТВ, сайте, а также YouTube-канале.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Опрос

проголосовало: 17476
Все опросы
Как сборная России выступит на МЧМ-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир