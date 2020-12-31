МЧМ-2021: расписание и результаты матчей 1 января
13:00
Седьмой игровой день молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею в Эдмонтоне.
Заключительные матчи группового турнира МЧМ-2021. После них будут сформированы пары четвертьфиналистов — первого раунда плей-офф турнира.
Группа А
1 января. 2.00 (мск) Канада — Финляндия
Группа В
31 декабря. 22.00 (мск) Чехия — Австрия
1 января. 5.30 (мск) Швеция — США
Пятая команда этой группы — сборная России — обеспечила выход в плей-офф заранее.
Плей-офф МЧМ-2021: даты и время начала матчей
1/4 финала. 2 января — матчи в 20.00 и 23.30 (мск), 3 января — 3.00 и 6.00 (мск).
1/2 финала. 5 января — матчи в 2.00 и 5.30 (мск).
Матч за 3-е место. 6 января — в 1.30 (мск).
Финал. 6 января — в 5.30.
Календарь матчей группового турнира и турнирные таблицы, расписание и пары плей-офф, результаты игр — в разделе МЧМ-2021.
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