МЧМ-2021: расписание и результаты матчей 1 января

Седьмой игровой день молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею в Эдмонтоне.

Заключительные матчи группового турнира МЧМ-2021. После них будут сформированы пары четвертьфиналистов — первого раунда плей-офф турнира.

Группа А

1 января. 2.00 (мск) Канада — Финляндия

Группа В

31 декабря. 22.00 (мск) Чехия — Австрия

1 января. 5.30 (мск) Швеция — США

Пятая команда этой группы — сборная России — обеспечила выход в плей-офф заранее.

Плей-офф МЧМ-2021: даты и время начала матчей

1/4 финала. 2 января — матчи в 20.00 и 23.30 (мск), 3 января — 3.00 и 6.00 (мск).

1/2 финала. 5 января — матчи в 2.00 и 5.30 (мск).

Матч за 3-е место. 6 января — в 1.30 (мск).

Финал. 6 января — в 5.30.

Календарь матчей группового турнира и турнирные таблицы, расписание и пары плей-офф, результаты игр — в разделе МЧМ-2021.