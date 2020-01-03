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Полуфинал МЧМ-2020 Россия — Швеция 4 января начнется в 17.00

00:35

Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею-2020 подтвердили время начала матчей 1/2 финала. Пары составили Швеция и Россия, Канада и Финляндия.

Полуфиналы пройдут в Остраве в субботу, 4 января.

Матч Швеция — Россия начнется в 17.00 (время московское). После него стартует игра Канада — Финляндия — в 21.00.

Финал и матч за 3-е место состоятся в Остраве в воскресенье, 5 января (начало — 21.00 и 17.00 соответственно).

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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