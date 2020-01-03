По итогам матчей 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею-2020 сформированы пары полуфиналистов. В первом раунде плей-офф сборная России победила Швейцарию (3:1), Канада — Словакию (6:1), Финляндия — США (1:0), а Швеция — Чехию (5:0).

На МЧМ-2020 сетка турнира не была определена перед плей-офф (в классическом случае в 1/2 финала получилась бы пара Канада — Россия). После четвертьфиналов пары составляются на основании рейтинга четырех сборных с учетом результатов предварительного раунда: лучшая команда играет с худшей, вторая — с третьей.

Рейтинг полуфиналистов следующий: 1. Швеция. 2. Канада. 3. Финляндия. 4. Россия.

Полуфинальные пары составили:

Швеция — Россия

Канада — Финляндия

Матчи 1/2 финала пройдут в Остраве в субботу, 4 января.

По регламенту турнира в раннем полуфинале должен сыграть хозяин МЧМ-2020 (Чехия), если он в него вышел, или лучшая команда рейтинга (шведы). Организаторы подтвердили время начала матчей. Швеция и Россия начнут игру в 17.00 по московскому времени, а канадцы и финны — в 21.00.

Финал и матч за 3-е место состоятся в Остраве в воскресенье, 5 января (начало — 21.00 и 17.00 соответственно).

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирные таблицы и сетка плей-офф, расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь и состав сборной России, последние новости и обзоры игр, статистика