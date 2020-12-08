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Молодежная сборная Швеции может сняться с МЧМ-2021

22:58
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Генеральный секретарь шведской федерации хоккея Йохан Старк заявил, что молодежная сборная страны может отказаться от участия в молодежном чемпионате мира 2021 года из-за распространения коронавируса в команде, сообщает Hockey Sverige.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса пропустят турнир четыре игрока сборной Швеции — Вильям Эклунд, Карл Хенрикссон, Вильям Валлиндер и Альбин Греве. Коронавирус также был выявлен у трех членов тренерского штаба, включая главного тренера Томаса Монтена.

Молодежный чемпионат мира будет проходить в Канаде с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.

Сборная Швеции сыграет в группе B вместе с командами Чехии, России, США и Австрии.

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