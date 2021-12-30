Молодежная сборная России ждет информации про обратный рейс из Канады
Молодежная сборная России по хоккею находится на карантине в Канаде и ждет информации о рейсе на родину, сообщил главный тренер команды Сергей Зубов.
«Сейчас находимся на карантине и ждем информации от оргкомитета, они занимаются организацией обратных рейсов», — цитирует Зубова ТАСС.
МЧМ-2022 должен был пройти с 26 декабря по 5 января в Канаде, но по ходу турнира он был отменен из-за коронавируса. В ИИХФ заявили, что планируют заново провести турнир летом в Канаде.
Ранее положительный тест на коронавирус сдал форвард сборной России Матвей Мичков.
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