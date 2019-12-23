Молодежная сборная России забросила 9 шайб в ворота Словакии в товарищеском матче

Молодежная сборная России завершает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Чехии.

В товарищеском матче подопечные Валерия Брагина с крупным счетом обыграли Словакию. Встреча закончилась со счетом 9:1 в пользу россиян.

Хоккей

Товарищеские матчи

Словакия U20 — Россия U20 — 1:9 (1:4, 0:3, 0:2)

Голы: Романов — 1 (Денисенко), 4:01 — 0:1. Морозов — 1 (Марченко, Подколзин), 10:33 — 0:2. Хованов — 1 (Романов), 14:55 — 0:3. Соколов — 1 (Замула), 15:47 — 0:4. Чайкович — 1 (Окульяр), 17:49 — 1:4. Грошев — 1 (Ртищев), 22:20 — 1:5. Александров — 1 (Соколов, Галенюк), 24:12 — 1:6. Воронков — 1 (Соколов, Александров), 32:06 — 1:7. Соколов — 2 (бол., Марченко, Романов), 47:20 — 1:8. Подколзин — 1, 55:59 — 1:9.

Вратари: Главай — Аскаров.