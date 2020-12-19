Молодежная сборная России провела первую тренировку в Канаде
13:41
Молодежная сборная России провела первую тренировку в Эдмонтоне в преддверии МЧМ. Игроки прошли четырехдневный карантин и сегодня вышли на лед.
Занятие команда провела в следующих сочетаниях:
Вратари: Аскаров, Ахтямов, Скотников
Белые: Амиров — Хуснутдинов — Подколзин, Мухамадуллин — Чистяков
Синие: Грицюк — Сафонов — Фирстов, Чайка — Кузнецов
Красные: Афанасьев — Пономарев — Грошев — Абрамов, Кирсанов — Князев
Зеленые: Спиридонов — Бардаков — Чинахов — Башкиров, Бычков — Шеховцов
Молодежный ЧМ пройдет с 25 декабря по 5 января. Россияне стартуют игрой с США, которая пройдет 26 декабря, начало — в 5.30 по московскому времени.
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