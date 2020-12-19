Молодежная сборная России провела первую тренировку в Канаде

Молодежная сборная России провела первую тренировку в Эдмонтоне в преддверии МЧМ. Игроки прошли четырехдневный карантин и сегодня вышли на лед.

Занятие команда провела в следующих сочетаниях:

Вратари: Аскаров, Ахтямов, Скотников

Белые: Амиров — Хуснутдинов — Подколзин, Мухамадуллин — Чистяков

Синие: Грицюк — Сафонов — Фирстов, Чайка — Кузнецов

Красные: Афанасьев — Пономарев — Грошев — Абрамов, Кирсанов — Князев

Зеленые: Спиридонов — Бардаков — Чинахов — Башкиров, Бычков — Шеховцов

Молодежный ЧМ пройдет с 25 декабря по 5 января. Россияне стартуют игрой с США, которая пройдет 26 декабря, начало — в 5.30 по московскому времени.