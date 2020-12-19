Молодежная сборная России проведет выставочный матч против Канады 23 декабря

Молодежная сборная России проведет выставочный матч в преддверии молодежного чемпионата мира. Соперником команды Валерия Брагина станет Канада, сообщает сайт ИИХФ.

Встреча пройдет 23 декабря.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый матч россияне проведут 26 декабря против сборной США.