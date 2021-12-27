Тренерский штаб молодежной сборной России поменял Аскарова перед третьим периодом матча против Швеции
02:26
Тренерский штаб сборной России принял решение заменить вратаря по ходу матча молодежного чемпионата мира против Швеции.
На третий период вашел Егор Гуськов. Он заменил Ярослава Аскарова, который пропустил три шайбы за первые два периода.
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