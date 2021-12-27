МЧМ по хоккею 2022
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Тренерский штаб молодежной сборной России поменял Аскарова перед третьим периодом матча против Швеции

02:26
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Тренерский штаб сборной России принял решение заменить вратаря по ходу матча молодежного чемпионата мира против Швеции.

На третий период вашел Егор Гуськов. Он заменил Ярослава Аскарова, который пропустил три шайбы за первые два периода.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде