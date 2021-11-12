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МЧМ по хоккею 2021
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Молодежная сборная России победила Финляндию на Кубке четырех наций

20:04
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Молодежная сборная России одержала победу в первом матче на Кубке четырех наций. Российская команда выиграла у Финляндии со счетом 6:3.

Дубль оформил нападающий Александр Пашин. Также две шайбы забросил форвард Данила Юров, кроме того на его счету результативная передача.

Другими авторами голов в составе российской команды стали нападающие Илья Иванцов и Илья Дидковский.

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Иван Шитик все материалы автора
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