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Молодежная сборная России одержала волевую победу над командой Чехии на Турнире четырех наций

17:15
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Молодежная сборная России одержала волевую победу над командой Чехии на товарищеском Турнире четырех наций. Россияне выиграли со счетом 5:3.

Дубль сделал нападающий Александр Пашин. По голу забили форварда Кирилл Танков, Семен Демидов (в меньшинстве) и Данила Юров.

В первом матче 12 ноября россияне обыграли финнов со счетом 6:3. Следующий матч сборная России проведет против команды Швеции 14 ноября.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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