Молодежная сборная России одержала волевую победу над командой Чехии на Турнире четырех наций
17:15
Молодежная сборная России одержала волевую победу над командой Чехии на товарищеском Турнире четырех наций. Россияне выиграли со счетом 5:3.
Дубль сделал нападающий Александр Пашин. По голу забили форварда Кирилл Танков, Семен Демидов (в меньшинстве) и Данила Юров.
В первом матче 12 ноября россияне обыграли финнов со счетом 6:3. Следующий матч сборная России проведет против команды Швеции 14 ноября.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю