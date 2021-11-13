Молодежная сборная России одержала волевую победу над командой Чехии на Турнире четырех наций

Молодежная сборная России одержала волевую победу над командой Чехии на товарищеском Турнире четырех наций. Россияне выиграли со счетом 5:3.

Дубль сделал нападающий Александр Пашин. По голу забили форварда Кирилл Танков, Семен Демидов (в меньшинстве) и Данила Юров.

В первом матче 12 ноября россияне обыграли финнов со счетом 6:3. Следующий матч сборная России проведет против команды Швеции 14 ноября.