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Молодежная сборная Белоруссии выиграла чемпионат мира в первом дивизионе

17:31
Молодежная сборная Белоруссии. Фото hockey.by.
Молодежная сборная Белоруссии. Фото hockey.by.
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В Дании сегодня завершается молодежный чемпионат мира в первом дивизионе.

Сборная Белоруссии в решающем матче одолела сборную Норвегии со счетом 3:2.

Отметим, что по ходу игры белорусы уступали сопернику со счетом 0:2. Победную шайбу белорусы на последней минуте забили в пустые ворота, так как норвежцам нужна была победа в основное время.

Таким образом, подопечные Сергея Стася завоевала путевку в элитный на следующий год.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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