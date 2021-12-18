Молодежная сборная Белоруссии выиграла чемпионат мира в первом дивизионе

В Дании сегодня завершается молодежный чемпионат мира в первом дивизионе.

Сборная Белоруссии в решающем матче одолела сборную Норвегии со счетом 3:2.

Отметим, что по ходу игры белорусы уступали сопернику со счетом 0:2. Победную шайбу белорусы на последней минуте забили в пустые ворота, так как норвежцам нужна была победа в основное время.

Таким образом, подопечные Сергея Стася завоевала путевку в элитный на следующий год.