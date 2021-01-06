Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал четвертое место сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею. Турнир прошел в Эдмонтоне (Канада).

Команда Игоря Ларионова уступила Финляндии (1:4) в матче за третье место на МЧМ-2021.

— Ребята сами сказали — после серьезного проигрыша они не смогли собраться, прийти в форму. Ничего страшного, все бывает. Но самое поганое — пытаться списывать свои неудачи на болельщиков. Нашим парням мешала собственная несобранность. Талант и способности у них есть, тренер неплохой. Уверен, они смогут дальше побеждать. Ребята понимают свои ошибки и через них будут совершенствоваться. Надо встречать наших ребят так, чтобы они не чувствовали, что на родине их ждут без цветов.

— Четвертое место — нормальный результат?

— Хотелось бы призовое место — не получилось. Но что мы за люди такие, если будем на своих обижаться. Потенциал у парней есть, но не повернулось в этот раз. За третье место могли побороться, но произошел надлом. Если бы они чувствовали поддержку, если бы не растаптывали за проигрыш 0:5, может быть, и по-другому бы сыграли. Надо поддерживать своих до конца.

(Константин Колмаков)