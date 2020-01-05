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Микко Кокконен: «Не оказали сопротивления Канаде на старте»

00:36

Защитник молодежной сборной Финляндии Микко Кокконен прокомментировал разгромное поражение от Канады (0:5) и поделился ожиданиями от матча за бронзу против шведов в рамках молодежного чемпионата мира.

— Чувствую себя паршиво. Мы сыграли плохо. Не оказали сопротивления Канаде на старте. Пропустили четыре шайбы, и матч по сути был закончен.

Мы ровно провели групповой этап. Здорово сыграли с американцами. И вот той игры, тех ощущений, что были с США, нам очень не хватило в финале.

Конечно, матч за бронзу — это не финал. Но мы ненавидим проигрывать шведам. Поэтому игра обязательно будет принципиальной. Мы соберемся. (Игорь Еронко)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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