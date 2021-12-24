Мичков сделал дубль в матче с молодежной сборной Канады
05:49
Нападающий молодежной сборной России Матвей Мичков оформил дубль в товарищеском матче с молодежной сборной Канады. Его команда уступила со счетом 4:6. 17-летний хоккеист выступает в системе СКА.
Также у россиян отличились Никита Чибриков и Александр Пашин. У канадской команды дубль сдедал Мэйсон Мактавиш. Также забивали Ридли Грейг, Кент Джонсон и Лукас Кормье.
Молодежный чемпионат мира пройдет 26 декабря в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).
Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.
Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.
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