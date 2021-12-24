Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Мичков сделал дубль в матче с молодежной сборной Канады

05:49
Теги:

Нападающий молодежной сборной России Матвей Мичков оформил дубль в товарищеском матче с молодежной сборной Канады. Его команда уступила со счетом 4:6. 17-летний хоккеист выступает в системе СКА.

Также у россиян отличились Никита Чибриков и Александр Пашин. У канадской команды дубль сдедал Мэйсон Мактавиш. Также забивали Ридли Грейг, Кент Джонсон и Лукас Кормье.

Молодежный чемпионат мира пройдет 26 декабря в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).

Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Вторая часть откровений Тутберидзе в «Пусть говорят»: «Медведевой надо ценить, что имеет. А Загитова тренировалась по 12 часов»
Экс-подполковник СБУ заявил о наличии британских наемников на Украине
0
Реклама