Мичков сделал дубль в матче с молодежной сборной Канады

Нападающий молодежной сборной России Матвей Мичков оформил дубль в товарищеском матче с молодежной сборной Канады. Его команда уступила со счетом 4:6. 17-летний хоккеист выступает в системе СКА.

Также у россиян отличились Никита Чибриков и Александр Пашин. У канадской команды дубль сдедал Мэйсон Мактавиш. Также забивали Ридли Грейг, Кент Джонсон и Лукас Кормье.

Молодежный чемпионат мира пройдет 26 декабря в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).

Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.