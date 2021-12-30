Мичков и Юров останутся в Канаде на 10-дневный карантин

Игроки молодежной сборной России Матвей Мичков и Данила Юров останутся в Канаде, где пробудут на карантине десять дней. Ранее оба хоккеиста сдали положительный тест на коронавирус.

В четверг команда вылетает в Москву с пересадкой во Франкфурте. Ранее молодежный чемпионат мира в Канаде был отменен из-за нескольких случаев заражения COVID-19.

«Команда вылетит домой сегодня вечером по канадскому времени и прилетит в Москву 1 января. Встречу в аэропорту проводить запрещено по соображениям эпидемиологической безопасности, так как хоккеисты были в контакте с заболевшими», — сообщила пресс-служба ФХР.

Турнир должен был пройти с 26 декабря по 5 января в Канаде. В ИИХФ заявили, что планируют заново провести турнир летом в Канаде.

Сборная России провела два матча на турнире, команда проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).