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Сегодня, 13:29

Международная федерация повторно отказала ФХР в допуске к юношеским Олимпийским играм

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) ответила отказом на повторную просьбу Федерации хоккея России (ФХР) допустить сборные страны до участия в юношеских Олимпийских играх 2024 года, сообщает ТАСС.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что организация попросит ИИХФ допустить к участию в соревнованиях юношеские сборные России.

Совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. В марте 2023-го организация продлила отстранение.

Источник: https://tass.ru/sport/18949713
Хоккей
ФХР
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