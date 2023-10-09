Международная федерация повторно отказала ФХР в допуске к юношеским Олимпийским играм

Международная федерация хоккея (ИИХФ) ответила отказом на повторную просьбу Федерации хоккея России (ФХР) допустить сборные страны до участия в юношеских Олимпийских играх 2024 года, сообщает ТАСС.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что организация попросит ИИХФ допустить к участию в соревнованиях юношеские сборные России.

Совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. В марте 2023-го организация продлила отстранение.