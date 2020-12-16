Менеджер молодежной сборной Швеции нарушил правила карантина и был отчислен из команды

Менеджер молодежной сборной Швеции Йонас Франссон нарушил правила карантина в Канаде. За это он был отчислен из расположения команды, сообщает SVT.

Команда прибыла в Канаду, где ей предстоит принять участие в молодежном чемпионате мира. Первое время все члены команды не имеют права покидать отель, где отбывают обязательный карантин.

Менеджер сборной нарушил это правило, так как отправился в аэропорт, чтобы забрать часть багажа, который прибыл позже.