Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Менеджер молодежной сборной Швеции нарушил правила карантина и был отчислен из команды

16 декабря 2020, 23:43
Теги:

Менеджер молодежной сборной Швеции Йонас Франссон нарушил правила карантина в Канаде. За это он был отчислен из расположения команды, сообщает SVT.

Команда прибыла в Канаду, где ей предстоит принять участие в молодежном чемпионате мира. Первое время все члены команды не имеют права покидать отель, где отбывают обязательный карантин.

Менеджер сборной нарушил это правило, так как отправился в аэропорт, чтобы забрать часть багажа, который прибыл позже.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир