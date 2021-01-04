Полуфинальный матч молодежного чемпионата мира-2021 между сборными России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января по московскому времени. Игра в Эдмонтоне начнется в 2.00 (мск).

Смотреть трансляцию матча в прямом эфире можно на Первом канале (ТВ и сайт, на этой странице). Также видео онлайн будет доступно бесплатно на сайте ФХР (подробности на этой странице).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры Канада — Россия. Начало — 2.00 5 января (мск).

Сборные России и Канады встречались до старта МЧМ-2021 в выставочном матче: хозяева турнира победили со счетом 1:0.

На МЧМ-2021 канадцы выиграли четыре матча в группе и победили в 1/4 финала Чехию (3:0). Россияне в группе одержали три победы (одну — в овертайме) и потерпели одно поражение, а в первом раунде плей-офф прошли Германию (2:1).

Во втором полуфинале МЧМ-2021 утром вторник, 5 января, встретятся сборные США и Финляндии. Начало матча — 5.30 (мск), игру покажет «Матч ТВ» (в телеэфире и на сайте, на этой странице).

Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.