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Капитан российской молодежки извинился за разгром от Канады в полуфинале МЧМ

05:02
Молодежная сборная России. Фото IIHF
Молодежная сборная России. Фото IIHF
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Капитан молодежной сборной России Василий Подколзин извинился перед болельщиками за крупное поражение от Канады (0:5) в полуфинале МЧМ-2021. Игра прошла в Эдмонтоне.

«Хотелось бы извиниться за результат перед болельщиками, перед теми, кто смотрел матч. Тяжелое чувство. Но завтра игра (за бронзу), надо выходить и биться. Для меня и многих ребят это последняя игра на (этих) турнирах», — сказал Подколзин.

(Артур Хайруллин)

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