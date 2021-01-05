Капитан российской молодежки извинился за разгром от Канады в полуфинале МЧМ
05:02
Капитан молодежной сборной России Василий Подколзин извинился перед болельщиками за крупное поражение от Канады (0:5) в полуфинале МЧМ-2021. Игра прошла в Эдмонтоне.
«Хотелось бы извиниться за результат перед болельщиками, перед теми, кто смотрел матч. Тяжелое чувство. Но завтра игра (за бронзу), надо выходить и биться. Для меня и многих ребят это последняя игра на (этих) турнирах», — сказал Подколзин.
(Артур Хайруллин)
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