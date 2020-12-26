История личных встреч сборных России и США на молодежных чемпионатах мира

Сегодня в 5.30 по московскому времени сборная России сыграет первый матч на молодежном чемпионате мира — против команды США. В истории МЧМ россияне встречались с американцам 21 раз — 11 побед за нашей сборной, 10 — за соперником. При этом пять последних матчей остались за США, с 2016 года они выигрывали во всех очных противостояниях. В прошлом году команда Валерия Брагина уступила американцам на групповом этапе — 1:3.

Самая крупная разница в счете в матчах России и США — «+5» в пользу нашей сборной. В 2002 году американцев разгромил в четвертьфинале Владимир Плющев — 6:1, а в 2005 году в полуфинале Сергей Герсонский — 7:2.

История личных встреч сборных России и США на МЧМ. Фото «СЭ»

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