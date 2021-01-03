Россия сыграет с Канадой, если США победят Словакию. Расклады на полуфинал МЧМ

Сыграны три четвертьфинала молодежного чемпионата мира: Россия — Германия — 2:1; Финляндия — Швеция — 3:2; Канада — Чехия — 3:0. В последней паре сыграют США и Словакия.

Регламент МЧМ предполагает отсутствие четкой сетки плей-офф. Перед полуфиналами происходит посев четырех оставшихся сборных по следующим критериям на групповом этапе: 1) место в группе 2) очки 3) разность шайб 4) голы

Команда с первым посевом из оставшихся сборных сыграет против команды с четверым, вторая — с третьей. Перед четвертьфиналами этот рейтинг выглядел так:

1. Канада. 2. США. 3. Финляндия. 4. Россия. 5. Швеция. 6. Германия. 7. Чехия. 8. Словакия.

Сейчас он выглядит так:

1. Канада. 2. США. 3. Финляндия. 4. Россия. 8. Словакия.

Если США обыгрывают Словакию, то в полуфиналах сыграют:

Канада — Россия, США — Финляндия,

Если Словакия обыгрывает США, то в полуфиналах сыграют:

Канада — Словакия, Финляндия — Россия.

(Павел Климовицкий)