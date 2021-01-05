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Игорь Ларионов: «Эти ребята сегодня проиграли, но у них большое будущее»

05:17
Игорь Ларионов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Ларионов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал о причинах поражения от Канады (0:5) в полуфинале МЧМ-2021.

— Когда играешь против Канады, нужно гораздо больше усилий, — сказал Ларионов. — Мы понимали, что это очень сильная команда, которая никому не проиграла на этом турнире. Готовились к тому, чтобы держать шайбу и контролировать игру. К сожалению, этого не получилось.

— Не считаете ли, что ваш игровой стиль не подошел этой команде?

— Можно как угодно рассуждать. Оправданий быть не может. Эти ребята сегодня проиграли, но у них большое будущее. Им нужно расти дальше и пройти такие поражения. Легче всего зажать их в тиски, играть от обороны.

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