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МЧМ-2025: расписание и онлайн-трансляция матчей 1/4 финала

Матчи четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею 2025 состоятся 2 и 3 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

2 и 3 января состоятся матчи 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2025. «СЭ» публикует расписание игр. Время начала — московское.

Расписание 1/4 финала МЧМ-2025

2 января, четверг

20.00. Швеция — Латвия

22.30. США — Швейцария

3 января, пятница

1.00. Финляндия — Словакия

3.30. Чехия — Канада

Российские телеканалы не показывают матчи МЧМ-2025. Смотреть игры турнира в прямом эфире можно на официальном YouTube-канале IIHF (видеотрансляция ведется на английском языке) или в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» (VK Видео). Ключевые события игр можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Молодежный чемпионат мира по хоккею: таблицы, календарь, статистика, команды, новости и статьи

Хоккей
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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