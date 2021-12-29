МЧМ-2022, расписание и результаты матчей 30 декабря. Россия против Словакии и другие игры

В ночь с 29 на 30 декабря пройдут очередные матчи молодежного чемпионата мира-2022 по хоккею в Канаде. Россияне сыграют против Словакии и другие встречи.

29 декабря, среда (время — московское)

22.00. Финляндия — Чехия

30 декабря, четверг (время — московское)

00.30. Словакия — Россия

03.00. Канада — Германия

05.30. Швеция — США

Видеотрансляция матча Словакия — Россия будет доступна в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале.

Расписание всех игр российской сборной на МЧМ-2022 — по этой ссылке.