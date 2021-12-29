МЧМ-2022, расписание и результаты матчей 30 декабря. Россия против Словакии и другие игры
17:00
В ночь с 29 на 30 декабря пройдут очередные матчи молодежного чемпионата мира-2022 по хоккею в Канаде. Россияне сыграют против Словакии и другие встречи.
29 декабря, среда (время — московское)
30 декабря, четверг (время — московское)
Видеотрансляция матча Словакия — Россия будет доступна в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале.
Расписание всех игр российской сборной на МЧМ-2022 — по этой ссылке.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде
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